Стрічка Шлях до Бабиного Яру: перші місяці окупації та Голокост в Україні 1941

В Україні вперше показали документальну стрічку Шлях до Бабиного Яру. Там демонструються події, які передували знищенню євреїв на початку Другої світової.

Зокрема стрічка показує, як легко розпалити ненависть у суспільстві і як це використали нацисти.

Стрічку зняв відомий ізраїльський режисер Борис Мафцир. В Україні фільм показали у Колонному залі Київської міської адміністрації, а організував перегляд Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр за підтримки Київської міської організації та посольства Ізраїлю в Україні.

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У фільмі йдеться про перші місяці нацистської окупації та історії Голокосту в Україні 1941 року.

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Опубліковано Жовтень, 04 в 13:40



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