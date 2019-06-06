Стріляють, щойно побачать рух на позиціях: бійці ЗСУ про напругу на фронті
На Світлодарській дузі зберігається напруга.
Російські окупанти найчастіше відкривають вогонь із великокаліберних кулеметів та гранатометів. І стріляють, щойно побачать рух на наших позиціях.
Армійці кажуть, російські окупанти нині відкривають вогонь рідше. Але ні дня ворожа зброя не мовчить.
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Затишшя, навіть дуже непевне і хитке, насторожує, кажуть бійці. Але його намагаються використати максимально.
До слова, Росія стягує на Донбас зброю та військових інструкторів.
2019-06-06Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.