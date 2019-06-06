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Стріляють, щойно побачать рух на позиціях: бійці ЗСУ про напругу на фронті

На Світлодарській дузі зберігається напруга.

Російські окупанти найчастіше відкривають вогонь із великокаліберних кулеметів та гранатометів. І стріляють, щойно побачать рух на наших позиціях.

Армійці кажуть, російські окупанти нині відкривають вогонь рідше. Але ні дня ворожа зброя не мовчить.

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Затишшя, навіть дуже непевне і хитке, насторожує, кажуть бійці. Але його намагаються використати максимально.

До слова, Росія стягує на Донбас зброю та військових інструкторів.

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