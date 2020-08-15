Стреляют и укрепляют позиции: ситуация в Донбассе

Российские оккупанты не спешат соблюдать минских договоренностей – за минувшие сутки на фронте зафиксировано четыре провокации.

Враг целился в районе Авдеевки. Однако в штабе ООС уверяют, что огонь был преимущественно провокационным и из стрелкового оружия. Украинские военные придерживались режима тишины.

— С правой стороны противника велся обстрел из стрелкового оружия из ПКМ и ДШК. Ночью и утром нет уверенности в миролюбивых действиях противника, – подчеркивает военнослужащий ВСУ Александр.

На Луганщине противник активно укрепляет свои позиции. По данным наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения наемники держат тяжелую технику.

Между тем жители Травневого сообщают о ситуации с жизненными запасами на оккупированных территориях. Признаются, что всего хватает, ведь гуманитарная помощь приходит вовремя. Говорят, что имеют только одно желание – чтобы над головами не летали снаряды.

Также СММ ОБСЕ с начала перемирия, действующего в зоне ООС с 27 июля, приводит такую статистику: 251 нарушение перемирия на Донбассе, из которых 45 – это взрывы.

В списке этих нарушений также более 200 выстрелов из стрелкового оружия