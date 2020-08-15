Стріляють та укріплюють позиції: ситуація на Донбасі

Російські окупанти не поспішають дотримуватись мінських угод – за минулу добу на фронті зафіксовано чотири провокації.

Ворог цілив у районі Авдіївки. Проте у штабі ООС запевняють, що вогонь був переважно провокаційним та зі стрілецької зброї. Українські військові дотримувались режиму тиші.

– З правої сторони противника вівся обстріл зі стрілецької зброї з ПКМ та ДШК. Вночі та зранку немає впевненості у миролюбних діях противника, – підкреслює військовослужбовець ЗСУ Олександр.

На Луганщині противник активно укріплює свої позиції. За даними спостерігачів ОБСЄ, на лінії зіткнення найманці тримають важку техніку.

Тим часом мешканці Травневого повідомляють про ситуацію із життєвими запасами на окупованих територіях. Зізнаються, що всього вистачає, адже гуманітарна допомога приходить вчасно. Кажуть, що мають лиш одне бажання – щоб над головами не літали снаряди.

Також СММ ОБСЄ з початку перемир’я, що діє у зоні ООС з 27 липня, наводить таку статистику: 251 порушення перемир’я на Донбасі, з яких 45 – це вибухи.

У переліку цих порушень також більше 200 пострілів зі стрілецької зброї.