Створено українськими захисниками: як Україна планує підтримувати бізнес ветеранів

Створено захисниками: як Україна планує підтримувати бізнес ветеранів

В Україні планують активно підтримувати ветеранський бізнес, популяризувати та надавати йому особливого статусу.

Напередодні Міністерство у справах ветеранів України, фонд Повернись живим, Торгово-промислова палата України та ГО Асоціація підприємців-ветеранів АТО підписали чотиристоронній Меморандум про співпрацю.

На форумі представники влади та організацій презентували бренд Створено захисниками, яким вже до кінця року маркуватимуть харчову та сувенірну продукцію наших військовослужбовців. Більше про те, як розвиватимуть ветеранське підприємництво – далі у матеріалі Фактів ICTV.

У Києві Міністерство ветеранів підписало меморандум з громадськими організаціями про підтримку колишніх бійців ООС та АТО для розвитку власної справи. Церемонія відбулася у Ветеран хабі – це спільний проект Фонду Олени Пінчук, Фонду Віктора Пінчука та громадської організації Побратими.

На зустрічі оприлюднили рекомендації – як шукати та залучати інвестиції для стартапів, створювати власний бренд. На заході Міністерство у справах ветеранів презентувало бренд Створено захисниками. Саме цим логотипом незабаром позначатимуть сувенірну та харчову продукцію, вироблену колишніми військовими.

За статистикою, у західних країнах третина ветеранів прагне займатися власним бізнесом, оскільки не хочуть працювати на когось. Українські ветерани – не виняток.

Переважно після служби захисники хочуть відкривати власні агрофірми, невеликі підприємства, туристичний або ковальський бізнес, виготовляти патріотичну, текстильну та харчову продукцію.

Щоб підтримати такі ініціативи, держава планує впорядкувати ветеранське підприємництво на законодавчому рівні, та надавати нашим захисникам усі необхідні інструменти – від освіти до менторства.

Просувати власний бізнес під логотипом Зроблено ветеранами планує Денис. Після служби чоловік розпочав справу з виготовлення особливих сувенірів, дитячих розвивальних іграшок та музичних скриньок, що відтворюють класичні мелодії, українські та зарубіжні відомі пісні.

– Ми намагаємося використовувати екологічно-чисті продукти та інтегрувати їх у високотехнологічні вироби. Ми обговорили можливі шляхи – як просувати ветеранські вироби у торгівельних мережах, а також плани на те, які є перспективи загалом у бренду, створеного ветеранами, – розповів він.

Тому представники міністерства пообіцяли, що до кінця цього року на полицях великих торгових мереж з’явиться продукція наших захисників зі спеціальними логотипами.

Тим ветеранам, які лише планують реалізувати свою ідею – надаватимуть фахові консультації з питань підприємництва та допоможуть здобути необхідну бізнес-освіту, щоб їхні справи процвітали та розвивалися.

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