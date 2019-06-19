Створити в Україні систему військової юстиції: Тетяна Блистів у Нових лідерах 2

Досвід роботи на державній службі, навики написання законопроектів та невичерпний запас енергії – Тетяна Блистів бере участь у програмі Нові лідери з непростим, але важливим проектом.

Вона хоче створити в Україні систему військової юстиції, вкрай необхідної в процесі реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Проект Тетяни стосується реформування служби правопорядку та військової прокуратури. За умов війни та окупації Україні потрібні спеціалісти, що розбираються саме у військових злочинах і проблемах окупованих територій.

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Система військової юстиції потрібна для розслідування злочинів вчинених військовими, ці матеріали можуть стати основою для міжнародних судових процесів проти Росії, ініційованих Україною.

Пані Тетяна переконана – на створення системи військової юстиції має вистачити коштів, виділених на фінансування Служби правопорядку, що в системі Міністерства оборони та військової прокуратури, яка реформується. Відповідний законопроект Тетяна Блистів вже написала разом з командою експертів, однак попереду багато роботи.

Тетяна Блистів колишня очільниця секретаріату парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони, однак після державної служби, не полишає свою ідею. За силами та натхненням, жінка приходить у столичний ботсад – у буковий ліс, що нагадує їй про рідну Буковину.

У проект Нові лідери Тетяна Блистів пішла за медійною підтримкою. Вона хоче переконати людей, що повернення територій – не менш важливе питання ніж пенсії і тарифи.

Нагадаємо, учасник проекту Нові лідери експерт з інноваційного розвитку Павло Рижій пропонує об’єднаним територіальним громадам втілювати власні ідеї.

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