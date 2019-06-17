Изменения в судебной системе – программа Ирины Шибы в Новых лидерах 2

80% украинцев до сих пор не доверяют судам, несмотря на реформу. Участница второго сезона проекта Новые лидеры Ирина Шиба знает, как изменить систему.

Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия – эти два органа своеобразный отдел кадров для всех судей страны. Проводят переаттестацию, берут на работу, наказывают или увольняют. Но вот среди тех, кому доверили вершить судьбу коллег после Революции достоинства, многие с запятнанной репутацией или огромными доходами непонятного происхождения.

Одна из таких – экс-судья Высшего хозяйственного суда, а ныне член Высшего совета правосудия Лариса Иванова. Говорит – свои пять квартир и дом на 400 квадратных метров заработала, когда работала кочегаром.

И такие случаи лишь подтверждают – нужно немедленно изменить правила отбора судей над судьями, – призывает Ирина Шиба, участница проекта Новые лидеры 2.

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По такому же принципу предлагает формировать и Высший совет правосудия. Туда должны войти только активисты и судьи. Сейчас там есть прокуроры, ученые и адвокаты. И это порождает конфликт интересов и подрывает и так низкое доверие к судьям.

Ирина Шиба – планирует разработать законопроект, который позволит формировать и проверять судейский корпус по новым правилам, которые точно не допустят попадания туда сомнительных людей. Несмотря на молодой возраст, знания и опыт Ирина имеет. Она юрист и экономист. Высшее образование получила в Украине, Италии, Нидерландах и Польше.

Чтобы это реализовать, Ирина присоединилась к команде Фонда DEJURE, занимающейся мониторингом внедрения судебной реформы, и решила принять участие в проекте Новые лидеры.

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