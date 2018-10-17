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Стипендіальна програма Завтра UA: як взяти участь і приз

Нове майбутнє країни – за молодим поколінням інтелектуальної еліти. Обдаровані студенти, які прагнуть змін і готові творити їх власноруч – можуть претендувати на річну стипендію та фінансову підтримку своїх ідей. Відсьогодні стартує новий, 13-ий, відкритий конкурс стипендіальної програми Завтра UA Фонду Віктора Пінчука.

Для участі студенти 3-6-х курсів мають лише заповнити заявку на сайті програми. Прийом заявок триватиме до 17-го листопада. Переможці отримають не тільки грошову підтримку, а й додаткові можливості для індивідуального розвитку.

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Налагодження нових зв’язків, спілкування, обміну досвідом та інформацією з однодумцями, світовими лідерами думок та авторитетними менторами.

Усього в рамках програми Завтра UA талановиті студенти втілили вже понад 160 проектів різних напрямків – соціальні, наукові, екологічні та бізнесові. Усі спрямовані на позитивні зміни в країні. Кожен стипендіат програми отримує річну стипендію. А також можливість приєднатися до величезної родини Завтра UA, яка налічує вже 2,5 тис. молодих і прогресивних.

До слова, 200 учасників – 11 у півфіналі! Як пройшов конкурс Хіт-конвеєр.

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