SunSay та 25 тис. глядачів. Як пройшов фестиваль музики у Харкові

Від класики до року, від аматорів до профі – у Харкові на всеукраїнському фестивалі музики за один день грали та співали кілька сотень музикантів. Музика лунала у кожному куточку міста – у центрі та віддалених районах, у парках і кав`ярнях. Ключовим акордом фестивалю став виступ мегахору, в якому співали три сотні людей. При цьому дві третини з них – пересічні містяни, які досі ніколи не співали у професійних колективах.

Оминути цю подію просто не можливо – 60 локацій по всьому місту – так масштабно день музики Харків ще не святкував.

А в художньому музеї – лауреатка всеукраїнських і міжнародних конкурсів Єва Говтва.

Читайте: Університет для пенсіонерів: як проходить фестиваль та чому навчають

Лінія Манергейма з фронтменом Сергієм Жаданом, Джаз у темряві від незрячих музикантів, духовий оркестр і музика з театром – кілька сотень виконавців із Києва, Львова, Краматорська, Одеси зібралися у Харкові, аби подарувати своїм шанувальникам справжнє свято музики.

Виконуватимуть хіт Благодарю культового співака з Харкова Андрія Запорожця – лідера гурту SunSay. Підстраховуватимуть аматорів 50 професіоналів. Олег Каданов, засновник популярного гурту Оркестр Че співатиме чоловічу партію.

Фестиваль музики тривав усю ніч – зібрав 25 тис. глядачів. Це шосте масштабне свято музики у місті, і організатори обіцяють – далі буде.

К слову, стрільба з лука та полювання з соколами: фестиваль кочівників у Саудівській Аравії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.