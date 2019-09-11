Сущенко собирается продать свои картины, чтобы помочь украинским пленным

Освобожденный из русского плена журналист агентства Укриформ Роман Сущенко снял баннер, который журналисты разместили в его поддержку, после задержания в Москве три года назад 30 сентября. Журналист планирует продать свои картины, которые писал за решеткой, чтобы помочь украинским пленным.

После задержания Сущенко долгое время не позволяли сообщить о себе родственникам, а работники ФСБ пытались вербовать украинского журналиста, но безрезультатно.

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Теперь Роман восстанавливается в должности собственного корреспондента, а также собирается выставить на аукцион картины, которые он создавал в неволе.

Бывший пленник Кремля рисовал с помощью обычной ручки и красителей из пакетиков чая или луковой шелухи. Заработанное он направит на помощь политзаключенным.

Роман Сущенко до последнего момента не знал, когда состоится обмен. Однако за три недели до обмена ему приказали собрать вещи, разрешили взять не более 20 кг, и этапировали в Москву.

Сейчас в российских тюрьмах и аннексирована Крыму находятся 113 украинских пленников, 89 из которых – крымские татары. Украинская власть надеется, что до конца года удастся произвести обмен в формате всех на всех.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен заключенными. Домой вернулись 24 украинских военнопленных моряка и еще 11 политзаключенных.

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