Сущенко збирається продати свої картини, щоб допомогти українським полоненим

Звільнений з російського полону журналіст агентства Укріформ Роман Сущенко зняв банер, який журналісти розмістили на його підтримку, після затримання у Москві три роки тому 30 вересня. Журналіст планує продати свої картини, які писав за гратами, щоб допомогти українським полоненим.

Після затримання Сущенку тривалий час не дозволяли повідомити про себе родичам, а працівники ФСБ намагалися вербувати українського журналіста, та безрезультатно.

Читайте: Сенцов розповів, чи піде у політику

Тепер Роман відновлюється на посаді власного кореспондента, а також збирається виставити на аукціон картини, що створював у неволі.

Колишній бранець Кремля малював з допомогою звичайної ручки та барвників з пакетиків чаю або лушпиння цибулі. Зароблене він скерує на допомогу політв’язням.

Роман Сущенко до останньої миті не знав, коли відбудеться обмін. Однак за три тижні до обміну йому наказали зібрати речі, дозволили взяти не більше 20 кг, та етапували до Москви.

Нині в російських тюрмах та анексованому Криму перебувають 113 українських бранців, 89 з яких – кримські татари. Українська влада має надію, що до кінця року вдасться зробити обмін у форматі всіх на всіх.

Нагадаємо, 7 вересня Україна та Росія провели обмін ув’язненими. Додому повернулися 24 українських військовополонених моряки та ще 11 політв’язнів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.