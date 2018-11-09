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Суцільні руїни. У що ворог перетворив Авдіївську промзону

Ворог на Авдіївській промзоні кидає на наші позиції гранати.

Між автоматними і кулеметними чергами – короткі перерви. Та загалом ворожий вогонь у бік наших позицій майже не припиняється.

Майже на всій лінії зіткнення відбулася ротація. Біля промзони теж.

Відстань до ворога тут вимірюється навіть не сотнями, а десятками метрів. На такій відстані будь-яка зброя страшна. Промка – майже суцільні руїни. Однак час від часу російські окупанти не полишають надії ще більше завдати шкоди будівлям, б’ють із гранатометів і мінометів.

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