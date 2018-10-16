Суїциди та навмисні вбивства: 900 людей – небойові втрати наших армійців
З початку воєнних дій на Донбасі небойові втрати серед українських армійців – майже 900 людей.
Переважно це суїциди, а також навмисні вбивства, що сталися внаслідок посттравматичного стресового розладу. Таку жахливу статистику сьогодні озвучив Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
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На його думку, країна нині має перейняти досвід Ізраїлю і США щодо запобігання негативним наслідкам посттравматичних розладів у військових. Зокрема, сьогодні в Краматорську розпочався кількаденний навчальний семінар з питань військової психології та психіатрії. Там навчатимуть командирів підрозділів першими виявляти у бійців ознаки психічних розладів.
Нагадаємо, ворог не припиняє атакувати наші позиції. За добу зафіксовано 23 обстріли. Серед українських вояків є поранені. Російські найманціактивно застосовують важкі міномети.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!