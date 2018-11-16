Сознание есть – структуры нет: куда в Украине сдают лампочки и батарейки

В Украине растет количество людей, которые готовы не только сортировать отходы, а бегать с одной лампочкой или батарейками днями, чтобы сдать их на переработку. Но даже такой запал сойдет на нет, когда понимаешь, что твое желание никому не нужно. Ибо сознание есть, а структура отсутствует.

К примеру, в Николаеве нет, не только линий по переработке опасных отходов, но и коммунальных пунктов сбора. Одиночные акции проводят только волонтеры.

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За 4 года люди оставили почти 4 тонны батареек в специальных пунктах. Но опасный мусор не перерабатывают, составляют в гараже.

К слову, как на Львовщине отказываются от полиэтиленовых пакетов.

Опубликовано Ноябрь, 16 в 11:27



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