Свідомість є – структури немає: куди в Україні здають лампочки і батарейки
В Україні росте кількість людей, які готові не лише сортувати відходи, а бігати з однією лампочкою чи батарейками днями, аби здати їх на переробку. Але навіть такий запал зійде нанівець, коли розумієш, що твоє бажання нікому не потрібне. Бо свідомість є, а структура відсутня.
Приміром, у Миколаєві немає, не тільки ліній з переробки небезпечних відходів, але й комунальних пунктів збору. Поодинокі акції проводять лише волонтери.
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За 4 роки люди залишили майже 4 тонни батарейок у спеціальних пунктах. Але небезпечне сміття не переробляють, складають у гаражі.
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