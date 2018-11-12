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Как на Львовщине отказываются от полиэтиленовых пакетов

Жизнь без полиэтилена – украинские города понемногу разрабатывают стратегии, как хотя бы поэтапно начать отказываться от пластика, который отравляет землю.

К примеру, во Львове решили прекратить использование одноразовых пакетов. Такое решение было принято на исполкоме горсовета. Это один из способов мэрии решить экологическую проблему. Ранее такой проект начали воплощать в Славском ОТО, что на Львовщине. Ведь полупрозрачные сумки – настоящий яд для земли. Разлагаются менее чем за сто-двести лет.

Отказаться от полиэтилена – пока дело добровольное. За вредные пакеты не будут штрафовать. Но эко-идею люди поддерживают.

Кроме сумок из ткани, в городе будут предлагать и бумажные пакеты. Некоторые супермаркеты уже начали продумывать концепции в стиле эко-френдли.

Смотрите:  Жизнь без пластика: как отказываются от него в мире и какая ситуация в Украине

Использование полиэтиленовых пакетов уже запрещено в 33 странах мира. А с 2021 такой запрет будет действовать в Евросоюзе. В Украине же на законодательном уровне пока никаких ограничений.

Напомним, студенты Сумского института пищевых технологий изобрели съедобные пакеты. Они разлагаются через месяц, а при желании их можно даже съесть, как лапшу.

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