Мир возмущен приговором России Павлу Грибу

Мир обеспокоен приговор России 20-летнему украинцу Павлу Грибу. В британском МИД это решение назвали политически мотивированным.

Посольство Америки и МИД Польши призвали Кремль немедленно освободить всех политзаключенных и прекратить безосновательные политические преследования украинцев.

Павла Гриба приговорили к 6 годам колонии. Его признали виновным в призывах к терроризму. Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений, назвал дело сфабрикованным.

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Украина предложила обменять Гриба на удерживаемого в Украине россиянина Алексея Седикова. Однако Москва пока не проявляет заинтересованности.

Факты ICTV разбирали, за что осудили и какое будущее у политзаключенного Гриба.

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