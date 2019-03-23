Світ обурений вироком Росії Павлу Грибу
Світ стурбований через вирок Росії 20-річному українцю Павлу Грибу. У британському МЗС це рішення назвали політично вмотивованим.
Посольство Америки та МЗС Польщі закликали Кремль негайно звільнити всіх політв’язнів і припинити безпідставні політичні переслідування українців.
Павла Гриба засудили до 6 років колонії. Його визнали винним у закликах до тероризму. Однак сам Павло заявив, що не визнає звинувачень, назвав справу сфабрикованою.
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Україна запропонувала обміняти Гриба на утримуваного в Україні росіянина Олексія Седікова. Проте Москва поки не виявляє зацікавленості.
Факти ICTV розбирали, за що засудили і яке майбутнє у політв’язня Гриба.