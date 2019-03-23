Світ обурений вироком Росії Павлу Грибу

Світ стурбований через вирок Росії 20-річному українцю Павлу Грибу. У британському МЗС це рішення назвали політично вмотивованим.

Посольство Америки та МЗС Польщі закликали Кремль негайно звільнити всіх політв’язнів і припинити безпідставні політичні переслідування українців.

Павла Гриба засудили до 6 років колонії. Його визнали винним у закликах до тероризму. Однак сам Павло заявив, що не визнає звинувачень, назвав справу сфабрикованою.

Читайте: Милосердя і честі тут немає. Як РФ викрала і засудила Павла Гриба

Україна запропонувала обміняти Гриба на утримуваного в Україні росіянина Олексія Седікова. Проте Москва поки не виявляє зацікавленості.

Факти ICTV розбирали, за що засудили і яке майбутнє у політв’язня Гриба.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.