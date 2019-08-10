Світанок Світязя: на Волині відбувся перший екомарафон

Відпочивай активно і збережи природу – під таким гаслом на Волині відбувся перший екомарафон Світанок Світязя. Це забіги на три дистанції, найдовша з яких 42 кілометри, а також заїзд лижеролерів.

Ці змагання в Шацькому національному парку проводять уже вдруге, цього разу учасників приїхало вдвічі більше.

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Маршрут проклали через ліс, довкола найглибшого озера України – Світязь. На цьому шляху учасники долали не лише непрості випробування ранкового марафонського бігу під час сходу Сонця, а й відчули шалений драйв, який дарує лише цікавий край озера Світязь.

Три забіги на різні дистанції, найдовша – 42 кілометри.

На марафонській дистанції – забіги на лижеролерах. Учасників майже півсотні, розганяються до 40 кілометрів за годину.

Екомарафон започаткували не лише задля спортивних результатів, так пропагують туристичні маршрути Шацького національного парку.

Місцеві жителі раді туристам, та визнають – люди не завжди цінують тутешню природу і часто шкодять, смітять там, де й відпочивають. Головне завдання для всіх – зберегти цю природу.

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