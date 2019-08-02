Без ружей и патронов десятки лет: украинские биатлонисты тренируются в ужасных условиях

Школа биатлона в Тернополе возрождается, уже вскоре заведение передадут на баланс Министерства спорта, следовательно, комплекс, где воспитывались знаменитые сегодня спортсмены, даст олимпийскую дорогу не одному десятку юных воспитанников.

Елена Пидгрушная, Дмитрий Подручный, Анастасия Меркушина – золотые звезды украинского биатлона и воспитанники тернопольской школы. Но условия тренировки здесь неизменны десятки лет. Не хватает роликов, роллеров, лыж, ботинок и тренажеров. Инвентарь, помещения, стрельбище и лыже роллерная трасса – устаревшее все.

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Базу наконец передают в собственность Министерства спорта.

Уже договорились о ремонте заброшенной постройки, где круглый год живут спортсмены. Это должно стать началом новой волны взлета биатлонного спорта, потому что желающих бороться за золото здесь достаточно, впрочем, проблем и сейчас немало.

В спортивной школе, где вырастили золотых олимпийцев по биатлону, сейчас более 150 воспитанников, и база поражает бедностью.

Деньги на снаряжение, винтовки, обоймы и патроны выделяет Школа зимних видов спорта, но средств критически мало. Один спортсмен ежемесячно выстреливает тысячу патронов, закупили их всего 20 тысяч.

Устаревшее не только стрельбище и инвентарь. Условия, где круглый год живут спортсмены, также ужасны. Во время соревнований база переполнена, участники ночуют даже в подвале.

Напомним, IBU дисквалифицировал российских биатлонистов Александра Чернышева и Александра Печенкина за применение допинга. Обоих спортсменов отстранили от официальных соревнований на четыре года.

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