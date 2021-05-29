Світлові ефекти та виступ від ДахаБраха: чим дивували на ГогольFest-2021

Між Маріуполем і Донецьком у полі біля траси відбулася гранд-подія мистецького фестивалю ГогольFest зі світловими ефектами, театральними елементами та під музику українського етно-гурту ДахаБраха.

Перфоманс Дорога додому був створений за підтримки Українського культурного фонду та присвячений миру на Сході України.

Сам режисер події Владислав Троїцький зізнається, що спершу до ідеї поставився скептично, але сприйняв як виклик, і не пожалкував.

Музичний супровід та атмосферність перфомансу Дорога додому забезпечив всесвітньо відомий український гурт ДахаБраха. Музикант Марко Галаневич запевняє, що до репертуару поставилися з особливою відповідальністю – хотіли передати слухачу відчуття цілісності України.

– Перфоманс Дорога додому створений спеціально для Маріуполя та більше ніколи не повториться, – розповідають організатори ГогольFest.

Але на місці проведення залишиться інсталяція Дерево життя, створена художниками Дмитром Костюминським та Олексієм Нужним, щоб люди могли приїжджати сюди, як у своєрідне місце сили й миру.

Також у липні в Україні стартує фестиваль Atlas Weekend 2021. Організатори події вже назвали п’ятьох хедлайнерів.

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