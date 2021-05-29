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Світлові ефекти та виступ від ДахаБраха: чим дивували на ГогольFest-2021

Між Маріуполем і Донецьком у полі біля траси відбулася гранд-подія мистецького фестивалю ГогольFest зі світловими ефектами, театральними елементами та під музику українського етно-гурту ДахаБраха.

Перфоманс Дорога додому був створений за підтримки Українського культурного фонду та присвячений миру на Сході України.

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Сам режисер події Владислав Троїцький зізнається, що спершу до ідеї поставився скептично, але сприйняв як виклик, і не пожалкував.

Музичний супровід та атмосферність перфомансу Дорога додому забезпечив всесвітньо відомий український гурт ДахаБраха. Музикант Марко Галаневич запевняє, що до репертуару поставилися з особливою відповідальністю – хотіли передати слухачу відчуття цілісності України.

– Перфоманс Дорога додому створений спеціально для Маріуполя та більше ніколи не повториться, – розповідають організатори ГогольFest.

Але на місці проведення залишиться інсталяція Дерево життя, створена художниками Дмитром Костюминським та Олексієм Нужним, щоб люди могли приїжджати сюди, як у своєрідне місце сили й миру.

Також у липні в Україні стартує фестиваль Atlas Weekend 2021. Організатори події вже назвали п’ятьох хедлайнерів.

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