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Свитязь может стать болотом из-за хищения уникальных водорослей кладофор

На Волыни со Свитязя браконьеры вылавливают редкие водоросли, которые служат естественным фильтром и обогащают воду кислородом. Кладофоры похожи на маленькие зеленые шарики, которые лежат на дне озера, и летом их часто могут видеть туристы на побережье.

И если для них это красота, то для местных жителей – заработок. Ведь свой незаконный вылов те продают, и в конце концов они попадают в Европу. Работники Шацкого национального парка почти каждую ночь ходят в рейды, чтобы ловить ловкачей.

Именно благодаря этим водорослям глубокое озеро Украины Свитязь способно очиститься через год после большого количества туристов летом, говорят ученые.

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В Украине Кладофора можно встретить только в нескольких озерах, одно из которых – Свитязь. Европейцы ее закупают для очистки воды и поддержания микрофлоры аквариумов, прудов, и даже целых озер.

Цена зависит от размера шарики от 6 до 60 грн. за одну. И экологи, и ученые предостерегают – вылавливать ее из воды противозаконно, хотя и штраф за это мизерный, до 400 грн., а главное – это немалый вред природе. Без этих маленьких фильтров Свитязь может превратится в обычное болото.

К слову, капканы-удавки на деревьях: браконьеры на Хортице охотятся средь бела дня.

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