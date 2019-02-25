Світязь може стати болотом через розкрадання унікальних водоростей Кладофор

На і зі Світязя браконьєри виловлюють рідкісні водорості, які служать природнім фільтром та збагачують воду киснем. Кладофори схожі на маленькі зелені кульки, які лежать на дні озера, та влітку їх часто можуть бачити туристи на узбережжі.

І якщо для них це краса, то для місцевих жителів – заробіток. Адже свій незаконний вилов ті продають, і зрештою вони потрапляють до Європи. Працівники Шацького національного парку майже щоночі ходять у рейди, аби ловити спритників.

Саме завдяки цим водоростям найглибше озеро України Світязь здатне очиститись за рік після великої кількості туристів влітку, кажуть науковці.

Дивіться: Браконьєри на Черкащині: схеми нищення риби та як з ними боротися

В Україні кладофору можна зустріти лише на кількох озерах, одне з яких – Світязь. Європейці її закуповують для очищення води і підтримання мікрофлори акваріумів, ставків, та навіть цілих озер.

Ціна залежить від розміру кульки: від 6 до 60 грн. за одну. Та екологи і науковці застерігають – виловлювати її з води протизаконно, хоча й штраф за це мізерний, до 400 грн., а головне – це неабияка шкода природі. Без цих маленьких фільтрів Світязь може перетвориться на звичайне болото.

До слова, пастки-зашморги на деревах: браконьєри на Хортиці полюють посеред білого дня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.