Свитязь не узнать: озеро катастрофически обмелело и продолжает терять воду

Самое глубокое в Украине и одно из самых популярных среди туристов озеро Свитязь мелеет. Это очень заметно в урочище Гряда, где вода от берега отошла почти на 100 метров. Отдыхающие ужаснулись, когда приехали, забросали соцсети впечатляющими фотографиями, на которые порой без слез и не взглянешь. Уже четвертый год, как озеро начало мелеть, ученые называют одну причину – недостаток осадков, питающих Свитязь. И только теперь взялись за ремонт гидротехнических сооружений, которые годами стояли ржавые, и до которых никому не было дела.

Хуже всего ситуация в урочище Гряда, вода от берега здесь отошла кое метров на сто. Ее уровень в озере заметно упал. Отдыхающие, которые в этом году приехали на Свитязь и не узнали этих мест. Соцсети заполонили впечатляющие фото обмелевшего озера.

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Самое глубокое озеро Украины покрылось длинными песчаными косами еще зимой. И тогда ученые ситуацию критической не признавали и уверяли – что на лето озеро наполнится, но теперь еще хуже.

Местные обмеление Свитязь частично связывают с разработкой мелового карьера в Беларуси, меньше чем за 50 километров отсюда.

Регулировать уровень воды в озере мог бы шлюз, через который вода из Свитязь наполняет озера Луки и Перемут. Однако, он старый, дырявый и давно не выполняет своих функций. Поэтому сейчас канал просто перекрыли мешками с песком.

Заметно терять воду озеро начало еще 4 года назад. И никто этим не занимался, все ждали осадков, и уверяли, что иначе проблему не решить. Теперь, когда отдыхающие просто не узнали жемчужину волынского края и подвергли огласки – чиновники наконец взялись за проект по ремонту гидротехнического сооружения.

С проектом не будут затягивать, говорят чиновники. Как только он будет готов, станет известна сумма на ремонт – и тогда приступят к работе. Чтобы уже следующей весной удержать воду и не дать уникальном озеру исчезнуть.

Напомним, 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовик, перевозивший химикаты, упал в приток реки Рось.

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