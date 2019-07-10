Світязь не впізнати: озеро катастрофічно обміліло і продовжує втрачати воду

Найглибше в Україні і одне з найпопулярніших серед туристів озеро Світязь міліє. Це дуже помітно в урочищі Гряда, де вода від берега подекуди відійшла на майже 100 метрів. Відпочивальники жахнулися коли приїхали, закидали соцмережі вражаючими світлинами, на які часом без сліз і не глянеш. Уже четвертий рік, відколи озеро почало міліти, науковці називають одну причину – брак опадів, що живлять Світязь. І лише тепер взялися за ремонт гідротехнічних споруд, які роками стояли заіржавілі, і до яких нікому не було діла.

Найгірша ситуація в урочищі Гряда, вода від берега тут відійшла подекуди метрів на сто. Її рівень в озері помітно впав. Відпочивальники цьогоріч приїхали на Світязь і не впізнали цих місць. Соцмережі заполонили вражаючі фото обмілілого озера.

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Найглибше озеро України вкрилося довгими піщаними косами ще взимку. Та тоді науковці ситуацію критичною не визнавали і запевняли – що на літо озеро наповниться, та тепер ще гірше.

Місцеві обміління Світязя частково пов’язують із розробкою крейдяного кар’єра в Білорусі, менше ніж за 50 кілометрів звідси.

Регулювати рівень води в озері міг би шлюз, через який вода зі Світязя наповнює озера Луки й Перемут. Однак, він старий, дірявий і давно не виконує своїх функцій. Тож нині канал просто перекрили мішками з піском.

Помітно втрачати воду озеро почало ще 4 роки тому. Та ніхто цим не переймався, усі чекали опадів, і запевняли, що інакше проблему не вирішити. Тепер, коли відпочивальники просто не впізнали перлину волинського краю і піддали розголосу – чиновники нарешті взялися за проект із ремонту гідротехнічної споруди.

З проектом не затягуватимуть, кажуть чиновники. Щойно він буде готовий, стане відома сума на ремонт – і тоді візьмуться до роботи. Щоб уже наступної весни втримати воду і не дати унікальному озеру зникнути.

Нагадаємо, 9 червня у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажівка, що перевозила хімікати, впала в притоку річки Рось.

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