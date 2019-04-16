Свист пуль над головой и прицельный огонь: ВСУ о тактике врага под Марьинкой

Недавно несколько сотен метров серой зоны под Донецком снова стали сине-желтыми. Но за каждым метром освобожденной земли стоит многочасовая работа саперов, инженеров, связистов.

Все найденные боеприпасы – российского производства. Чем ближе к врагу, тем больше провокаций. Днем не тихо, земля гудит, словно землетрясение.

Армейцы объясняют, с такого вооружения боевики бьют, не прицеливаясь, из-за чего часто попадают в дома местных. И из стрелкового оружия уже стреляют не наобум. Свист пули над головами – признак прицельного огня.

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Вчера Факты ICTV писали, что враг обстрелял пригород Авдеевки.

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