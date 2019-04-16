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Факти / Відео / Україна

Свист куль над головою і прицільний вогонь: ЗСУ про тактику ворога під Мар’їнкою

Нещодавно кілька сотень метрів сірої зони під Донецьком знову стали синьо-жовтими. Та за кожним метром звільненої землі стоїть багатогодинна робота саперів, інженерів, зв’язківців.

Усі знайдені боєприпаси – російського виробництва. Що ближче до ворога, то більше провокацій. Вдень не тихо, земля гуде, ніби землетрус.

Армійці пояснюють, з такого озброєння бойовики гатять не прицілюючись, через що часто влучають в оселі місцевих. Та зі стрілецької зброї вже гатять не навмання. Свист кулі над головами – ознака прицільного вогню.

Дивіться: Територія Авдіївської промзони: жодного живого місця і постійний страх

Вчора Факти ICTV писали, що ворог обстріляв передмістя Авдіївки.

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