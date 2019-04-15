За 5 лет войны таких воронок еще не видели: враг обстрелял пригород Авдеевки
Жители села Орловка, пригород Авдеевки, в 10 километрах от передовой уже несколько дней потрясены. За 5 лет войны таких воронок еще не видели.
Около 6 вечера в их огороды полетели российские ракеты Град. Спас местных весенний дождь. Из-за погоды местные покидали овощи и разошлись по домам.
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То, что спасло местных, играет против военных. Звуки дождя заглушают подходы штурмовых групп, туманы их скрывают и делают невидимыми.
Ранее Факты ICTV писали, во что превратили боевики территорию Авдеевской промзоны.
2019-04-15
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