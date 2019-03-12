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Ситуація біля Авдіївки: бойовики атакували зі стрілецької зброї

Бойовики на Донбасі напередодні один раз порушили режим припинення вогню. Обстріл зафіксували неподалік Авдіївки.

Найманці атакували зі стрілецької зброї. Наші армійці не постраждали.

Українські вояки кажуть, ворог б’є прицільно, застосовуючи й озброєння великого калібру. Коли російські окупанти не копають, вони стріляють. Причому прицільно, так шахтарі й так звані ополченці, як противника називає Кремль, стріляти не змогли б.

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До слова, Укроборонпром презентував оновлений БТР із надміцним панциром. Його вже запустили у серійне виробництво. Бронемашина витримає удар навіть з великокаліберної зброї.

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