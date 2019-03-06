Засыпают и просыпаются под звуки выстрелов: жизнь возле линии соприкосновения на Донбассе

Жители поселков, расположенных вплотную к линии соприкосновения на Приазовье, вновь начинают прятаться по подвалам. Их дома все чаще подпадают под обстрелы минометов и артиллерии российских оккупантов.

Если в течение дня ситуация более-менее спокойная, то ночью следует ожидать беды.

Многие дома, побитые минами и снарядами, пустуют. Местные, которые остались, выживают благодаря огороду.

Люди жалуются, единственный магазин в Лебединском, как и почта не работает. Автобус, через блокпост в Мариуполь ходит раз в неделю. Иначе надо добираться своим ходом.

Но самое сложное, говорят жители Лебединского, неизвестность. Будет ли сегодняшняя ночь спокойной или нет.

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Напомним, на КПП с оккупированными территориями сейчас увеличился поток людей. Едут в Украину за документами, которые им обеспечат право голосовать на выборах президента.

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