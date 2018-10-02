Ситуація на передовій: маскувальна операція бойовиків під залпи гранатометів

На Авдіївській промзоні відстань між українськими опорними пунктами та ворожими позиціями дуже мала. І українські військові продовжують зменшувати відстань у 30 м.

Армійці активно укріплюються. Щодня копають нові траншеї, доки погода дозволяє. Що глибше заритися в землю, то більше шансів вижити. Російські окупанти дедалі частіше використовують гранатомети.

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Обкатати – на сленгу цього підрозділу означає дати адекватну відповідь на ворожі провокації і змусити противника замовкнути.

Українські армійці постійно спостерігають за російськими окупантами. Ось видно, як їде машина в бік ворожих позицій. Вона може везти або людей, або підвозити боєприпаси. За літо змінився і вигляд траншей та опорників. Користуючись густою зеленню, кремлівські найманці обладнали нові позиції та вогневі точки.

До слова, ООС: ворог здійснив вогневий наліт на Водяне, без втрат.

Опубліковано Жовтень, 02 в 20:06



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