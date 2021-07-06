Талант і професіоналізм: екс-тренер Артема Довбика розповів про свого вихованця

Тренер футболіста збірної України Артема Довбика Сергій Ковалевич розповів в інтерв’ю Фактам ICTV про свого учня і кар’єрний шлях 24-річного спортсмена.

Він розповів, що Артем займався в черкаській спортшколі з семи років і завжди старався. Наставник вважає, що молодий нападник повинен ще більше працювати на тренуваннях і реалізовувати свої моменти під час гри, адже його талант поки не повністю розкритий.

– Відтоді як Артем займався тут, потім він пішов у професійний спорт, далі він грав в Європі, було зрозуміло, що його рівень майстерності буде рости з кожним роком. Тому що задатки у нього дуже міцні й потенціал – він ще навіть сьогодні повністю не розкрився. Я думаю, що на відсотків 50, 60… Я щасливий, що я причетний до його виховання, – заявив тренер Довбика.

Він також зазначив, що коли тренував Артема, було над чим працювати в плані футбольної майстерності. Але водночас тренер підкреслює, що матч зі Швецією показав його високі професійні якості.

– Було що вдосконалювати, і він дуже багато працював сам над собою. Видно, що у нього є мрія і він не зупиниться. У нього відмінна координація, вміння працювати з м’ячем. Трохи треба було попрацювати з тим, щоб вирівняти стопи, щоб він працював більш гнучко. Судячи з того, що ми бачили – багато чого вдалося, – сказав Сергій Ковалевич.

Нагадаємо, Довбик приніс перемогу збірній України в 1/8 фіналу Євро-2020 в матчі зі збірною Швеції. Він забив вирішальний м’яч головою, вийшовши на заміну в додатковому таймі. У результаті Україна перемогла з рахунком 2:1 і вперше у своїй історії пробилася до чвертьфіналу Чемпіонату Європи.

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