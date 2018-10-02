Талантом і стараннями. Як діти прославляють Україну в Європі

Стипендіати президентського фонду Леоніда Кучми Україна готуються до виступів на міжнародних конкурсах.

Цього місяця Ілона за фінансової допомоги Фонду братиме участь у міжнародному фортепіанному конкурсі у Франції, а Денис – у Латвії.

10-річна Ілона з Чернігова музику відчуває глибоко й по-дорослому. Вона готується до Міжнародного фортепіанного конкурсу Резонанси, що відбудеться в Парижі, а з нагоди Міжнародного дня музики виступила у столичному музеї Миколи Лисенка.

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Земляк Ілони, 16-річний Денис, музикою займається вже 11 років. Хоча навчається хлопець у Чернігівському музичному коледжі – його репертуар за складністю – на рівні консерваторії: Бах, Шопен, Рахманінов.

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Опубліковано Жовтень, 02 в 10:37



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