Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Мир

Танки не только для Египта: как в Германии стремятся помочь Украине в борьбе с РФ

Сопредседатель немецкой партии Зеленых Роберт Габек призвал европейцев предоставить Киеву оборонительное оружие.

Политик считает, что безопасность Украины имеет решающее значение для безопасности Европы. Именно поэтому раскритиковал немецкое правительство из-за недостаточной помощи Киеву в борьбе с российским агрессором.

– Берлин поставляет танки и подводные лодки Египту, а вот Украина, которая подверглась нападению, не получает ни транспорта для перевозки раненых, ни оборудования для разминирования, ни списанных внедорожников или приборов ночного видения, – отметил Роберт Габек.

По его словам, в Украине есть немало вопросов, которые требуют решения, в частности, коррупция.

Однако, считает он, украинцы показали, что стремятся жить в демократической стране.

Вступление Украины в НАТО

В июне Владимир Зеленский призвал немедленно решить вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Сигналом того, что Украину видят в будущем частью Альянса, станет План действий относительно членства в НАТО.

По убеждению главы государства, вопрос должен быть решен немедленно из-за существования угрозы безопасности и независимости страны.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Боевики на Донбассе глушат беспилотники ОБСЕ и пытаются переложить вину на ВСУ
Боевики на Донбассе глушат беспилотники ОБСЕ и пытаются переложить вину на ВСУ
На саммите НАТО подтвердит политику открытых дверей для Украины — замгенсека
На саммите НАТО подтвердит политику открытых дверей для Украины — замгенсека
Не задержится в Украине: российский оппозиционер Гудков поедет в Болгарию
Не задержится в Украине: российский оппозиционер Гудков поедет в Болгарию
Убийство 5-летнего Тлявова: суд оставил подозреваемого под стражей
Убийство 5-летнего Тлявова: суд оставил подозреваемого под стражей
Схрон времен Гиркина: СБУ изъяла боеприпасы, которые предназначались для терактов в Украине
Схрон времен Гиркина: СБУ изъяла боеприпасы, которые предназначались для терактов в Украине
Кто и когда может получить международное свидетельство о вакцинации в Украине
Кто и когда может получить международное свидетельство о вакцинации в Украине
Двое погибли, пятеро ранены: машина столкнулась с маршруткой неподалеку от Самбора
Двое погибли, пятеро ранены: машина столкнулась с маршруткой неподалеку от Самбора
Обсудят общие вопросы: в Гааге начали рассматривать по существу дело МН17
Обсудят общие вопросы: в Гааге начали рассматривать по существу дело МН17
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка