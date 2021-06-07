Танки не только для Египта: как в Германии стремятся помочь Украине в борьбе с РФ

Сопредседатель немецкой партии Зеленых Роберт Габек призвал европейцев предоставить Киеву оборонительное оружие.

Политик считает, что безопасность Украины имеет решающее значение для безопасности Европы. Именно поэтому раскритиковал немецкое правительство из-за недостаточной помощи Киеву в борьбе с российским агрессором.

– Берлин поставляет танки и подводные лодки Египту, а вот Украина, которая подверглась нападению, не получает ни транспорта для перевозки раненых, ни оборудования для разминирования, ни списанных внедорожников или приборов ночного видения, – отметил Роберт Габек.

По его словам, в Украине есть немало вопросов, которые требуют решения, в частности, коррупция.

Однако, считает он, украинцы показали, что стремятся жить в демократической стране.

Вступление Украины в НАТО

В июне Владимир Зеленский призвал немедленно решить вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Сигналом того, что Украину видят в будущем частью Альянса, станет План действий относительно членства в НАТО.

По убеждению главы государства, вопрос должен быть решен немедленно из-за существования угрозы безопасности и независимости страны.

Фото: Dreamstime

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