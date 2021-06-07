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Танки не лише Єгипту: як у Німеччині прагнуть допомогти Україні в боротьбі з РФ

Співголова німецької партії Зелених Роберт Габек закликав європейців надати Києву оборонну зброю.

Політик вважає, що безпека України має вирішальне значення для безпеки Європи. Саме тому розкритикував німецький уряд через недостатню допомогу Києву в боротьбі з російським агресором.

– Берлін постачає танки й підводні човни Єгипту, а от Україна, яка зазнала нападу, не отримує ані транспорту для перевезення поранених, ані обладнання для розмінування, ані списаних позашляховиків чи приладів нічного бачення, – зазначив Роберт Габек.

За його словами, в Україні є чимало питань, які потребують вирішення, зокрема, корупція.

Однак, вважає він, українці показали, що прагнуть жити в демократичній країні.

Вступ України до НАТО

У червні Володимир Зеленський закликав негайно вирішити питання щодо вступу України до НАТО.

Сигналом того, що Україну бачать у майбутньому частиною Альянсу, стане План дій щодо членства в НАТО.

На переконання глави держави, питання має бути вирішено негайно через існування загрози безпеці та незалежності країни.

Фото: Dreamstime

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