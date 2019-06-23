Танці та лицарські бої: на Закарпатті відтворили весілля Ілони Зріні та Імре Текелі

На Закарпатті у місті Мукачево у замку Паланок відтворили середньовічне весілля його колишніх правителів – Ілони Зріні та Імре Текелі. Ці дві вагомі історичні постаті побралися тут майже 340 років тому. Їхній шлюб вплинув на життя всієї Європи. А історія кохання – досі є прикладом. Мукачівці весілля реконструювали у старовинному дусі – із святковою церемонією, лицарським поєдинком та середньовічними танцями.

Закохана пара середньовічних вельмож Ілона Зріні та Імре Текелі на замкову гору піднялася у білій кареті. До замку Паланок увійшли у супроводі лицарів і знаті. Після урочистої ходи дали клятву вірності.

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На весілля прибули тогочасні вельможі і навіть імператорський посол. Священик благословив історичний шлюб. Про нього містянам сповістили пострілами гармат.

Середньовічне весілля – історична реконструкція. Справжній шлюб вельможі брали тут майже 340 років тому.

Гуляли десять днів. Одруження хороброї княгині-хорватки Ілони Зріні та молодшого на 14 років ватажка повстанців Імре Текелі тоді вплинуло на життя всієї Європи. Вперше зустрілися на переговорах – княгиня переконувала главу бунтарів скласти зброю і закохалася в нього. Габсбурги пішли війною. Княгиня три роки боронила свій замок, а потім доживала віку з коханим у вигнанні в Туреччині. Роль наречених зіграли актори мукачівського театру.

Одяг нареченого – із замкового музею, сукню княгині відтворили з картин. Інформацію про справжнє весілля ретельно збирали, аби показати максимально точно.

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