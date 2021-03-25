Тариф за расчеты картой в Украине в шесть раз выше европейского

В Украине тариф за расчеты платежной карточкой завышен в 6 раз по сравнению со странами Европы.

Каждый раз расплачиваясь карточкой, украинцы фактически дотируют банковский сектор.

Такая большая комиссия вредит не только доходам населения, но и всему украинскому бизнесу, поэтому предприниматели и депутаты от фракции Слуга Народу взялись исправлять ситуацию.

Сейчас каждое бизнес-учреждение в Украине вынуждено переводить в среднем 2% от цены товара или услуги в пользу банков, а в Европе этот показатель ограничен законодательством и составляет максимум 0,3%.

— Этот процент лишний, ресторатор платит его даже не в бюджет, а в собственный семейный бюджет банков, он означает, что ресторан не имеет возможности предоставить рабочее место повару, официанту, чтобы сделать ваш любимый ресторан более уютным и вкусным, — рассказывает президент Украинской ресторанной ассоциации Сергей Трахачев.

Когда учетная ставка НБУ за год снизилась с 17% до 6%, потребители и бизнес сразу ощутили рост ликвидности.

Казалось бы, расчет платежными карточками тоже должен подешеветь, но этого не произошло.

Предприниматели считают, что ограничения тарифа менее 1% будут иметь положительный эффект для миллионов потребителей Украины и сотен тысяч бизнесов.

Ответственный бизнес объединился и выступает за согласование украинского законодательства с нормами европейского, поддерживая соответствующий законопроект.

— Встречи с банками проводились, встречи с сектором проводились, я лично встречалась с платежными системами. Есть безумная поддержка среди Верховной Рады, мы должны посмотреть результат на экране, — рассказывает народная депутат Украины, заместитель председателя комитета Верховної Ради по вопросам интеграции Украины в ЕС Мария Мезенцева.

По словам Марии Мезенцевой, снижение ставок на безналичную оплату окажет реальную помощь малому и среднему бизнесу при коронакризисе.

Защита от коллекторов

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №4241, который защищает заемщиков от коллекторов.

Согласно тексту закона, в Украине создадут общественный Реестр коллекторских компаний, который будет вести НБУ.

Отныне для коллекторов вводится так называемый кодекс поведения, который предполагает, что коллекторам запрещено прямо угрожать заемщикам, шантажировать их, звонить ночью или скрывать номер.

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