Тариф за розрахунки карткою в Україні вшестеро вище за європейський

В Україні тариф за розрахунки платіжною карткою завищений у 6 разів порівняно із країнами Європи.

Кожного разу розраховуючись карткою, українці фактично дотують банківський сектор.

Така велика комісія шкодить не лише доходам населення, а й всьому українському бізнесу, тож підприємці та депутати від фракції Слуга Народу взялися виправляти ситуацію.

Наразі кожна бізнес-установа в Україні змушена переказувати в середньому 2% з ціни товару чи послуги на користь банків, натомість у Європі цей показник обмежений законодавством і становить максимум 0,3%.

– Цей відсоток зайвий, ресторатор сплачує його навіть не до бюджету, а до власного сімейного бюджету банків, він означає, що ресторан не має можливості надати робоче місце кухарю, офіціанту, щоб зробити ваш улюблений ресторан більш затишним і смачним, – розповідає президент української ресторанної асоціації Сергій Трахачов.

Коли облікова ставка НБУ за один рік знизилася із 17% до 6%, споживачі та бізнес одразу відчули зростання ліквідності.

Здавалося б, розрахунок платіжними картками теж мав би подешевшати, але цього не сталося.

Підприємці вважають, що обмеження тарифу менше 1% матиме позитивний ефект для мільйонів споживачів України та сотень тисяч бізнесів.

Відповідальний бізнес об’єднався та виступає за погодження українського законодавства із нормами європейського, підтримуючи відповідний законопроект.

– Зустрічі з банками проводилися, зустрічі с сектором проводились, я особисто зустрічалася з платіжними системами. Є шалена підтримка серед Верховної Ради, ми повинні подивитися результат на екрані, – розповідає народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Марія Мезенцева.

За словами Марії Мезенцевої, зниження ставок на безготівкову оплату надасть реальну допомогу малому і середньому бізнесу під час коронакризи.

Захист від колекторів

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект №4241, який захищає позичальників від колекторів.

Згідно з текстом закону, в Україні створять публічний Реєстр колекторських компаній, який вестиме НБУ.

Відтепер для колекторів вводиться так званий кодекс поведінки, який передбачає, що колекторам заборонено прямо погрожувати позичальникам, шантажувати їх, телефонувати вночі або приховувати номер.

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