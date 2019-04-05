Тепличные овощи: как выращивают и на что обращают внимание покупатели

Для тепличных овощей сезонов нет, но весной ассортимент больше, хотя и цена еще немаленькая.

В овощных отделах ажиотаж. Цветная капуста из Франции, брокколи, салат айсберг, сельдерей – из Голландии. Редис был сначала зарубежный, теперь с юга Украины – от 50 гривен. Помидоры и огурцы – от 60 гривен. Они и с отечественных, и с иностранных теплиц.

Все овощи сертифицированы и с санитарными заключениями. Импорт обработан фунгицидами, чтобы товар не портился.

На рынках так же товар есть и украинский, и заморский. Укроп – из Грузии, помидоры и огурцы – из-под Киева и из Черкасской области. На Закарпатье урожай ранней редиски – до 10 гривен за килограмм.

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Тепличные овощи благодаря современным технологиям человеку не вредят и даже имеют вкус и аромат обычных овощей. Главное – не съедать килограммами.

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