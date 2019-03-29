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Вместо бариста – робот: необычная кофейня в Днепре

В Днепре открыли первое в Европе роботизированное кафе. На приготовление напитка устройство тратит до 2 минут. Работать может круглосуточно.

Главное его преимущество – отсутствие человеческого фактора. Это, говорят разработчики, уменьшает количество ошибок, а значит автоматически повышает качество напитка. Кофе, воду, молоко и стаканчики загружают раз в 12 часов. Этот механизм – не только экономия рабочих рук, но и интересный маркетинговый ход, привлекающий клиентов. За его работой наблюдают с интересом.

Работает робот на профессиональной кофе-машине, не имеющей аналогов в мире. Полгода ее разрабатывали отечественные и белорусские специалисты. Изготовлена ​​из алюминия и титана, стоит 35 тысяч евро. По подсчетам, робот-бариста окупится менее чем за 2 года.

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Ранее Факты ICTV писали о биохакере из Днепра 18-летней студентке, которая выращивает дома бактерии и клонирует ДНК.

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