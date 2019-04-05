Тепличні овочі: як вирощують та на що зважають покупці

Для тепличних овочів сезонів немає, але навесні асортимент більший, хоч і ціна ще чимала.

В овочевих відділах ажіотаж. Цвітна капуста з Франції, броколі, салат айсберг, селера – з Голландії. Редиска була спочатку закордонна, тепер із півдня України – від 50 гривень. Помідори та огірки – від 60 гривень. Вони і з вітчизняних, і з закордонних теплиць.

Усі овочі сертифіковані і з санітарними висновками. Імпорт оброблений фунгіцидами, щоб товар не псувався.

На ринках так само товар є і український, і заморський. Кріп – із Грузії, помідори й огірки – з-під Києва та з Черкащини. На Закарпатті врожай ранньої редиски – до 10 гривень за кілограм.

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Тепличні овочі завдяки сучасним технологіям людині не шкодять і навіть мають смак та аромат звичайної городини. Головне – не з’їдати її кілограмами.

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