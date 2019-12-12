Термальні джерела Закарпаття: що пропонують курорти та ціна

На Закарпатті найбільше в Україні термальних джерел. Тут є кілька популярних бальнеологічних курортів з відкритими і закритими басейнами. Тут щодня тисячі людей і тих, кому треба підлікуватися, і просто туристів.

Кожне термальне джерело має свій хімічних склад та особливу користь для організму. Температура води в оздоровчому комплексі у Береговому +57 градусів, тож на поверхні її охолоджують.

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Термальну воду не очищають, вона має специфічний колір і запах. Стабілізує нервову систему, відновлює гормональний та ендокринний баланс. Зміцнює опорно-руховий апарат та судинну систему. Ефект від цілющої води туристи помічають одразу.

Дві години у купальнях коштуватимуть 200 грн. Номер на двох зі сніданком тут від 700 грн. За 17 кілометрів звідси, у селі Косино в купальнях вода хлоридно-натрієва. Відпочинок тут дорожчий – до 450 грн за три години.

Тиждень релаксу у термальних водах Закарпаття в середньому коштуватиме 7 тис. грн. Але пацієнти кажуть, що воно точно того варте. Бо тут можна і добре відпочити, і якісно оздоровитися.

Нагадаємо, у Кот-д’Івуарі спорудили туристичний острів з 700 тис. пластикових пляшок.

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