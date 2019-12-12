Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Термальні джерела Закарпаття: що пропонують курорти та ціна

На Закарпатті найбільше в Україні термальних джерел. Тут є кілька популярних бальнеологічних курортів з відкритими і закритими басейнами. Тут щодня тисячі людей і тих, кому треба підлікуватися, і просто туристів.

Кожне термальне джерело має свій хімічних склад та особливу користь для організму. Температура води в оздоровчому комплексі у Береговому +57 градусів, тож на поверхні її охолоджують.

Читайте: Лікувальні курорти Львівщини: куди поїхати та скільки це коштуватиме

Термальну воду не очищають, вона має специфічний колір і запах. Стабілізує нервову систему, відновлює гормональний та ендокринний баланс. Зміцнює опорно-руховий апарат та судинну систему. Ефект від цілющої води туристи помічають одразу.

Дві години у купальнях коштуватимуть 200 грн. Номер на двох зі сніданком тут від 700 грн. За 17 кілометрів звідси, у селі Косино в купальнях вода хлоридно-натрієва. Відпочинок тут дорожчий – до 450 грн за три години.

Тиждень релаксу у термальних водах Закарпаття в середньому коштуватиме 7 тис. грн. Але пацієнти кажуть, що воно точно того варте. Бо тут можна і добре відпочити, і якісно оздоровитися.

Нагадаємо, у Кот-д’Івуарі спорудили туристичний острів з 700 тис. пластикових пляшок.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Туреччина запровадила податок за проживання в готелях
Пожежа в магазині будматеріалів на Закарпатті: вигоріло 2 тис. кв. м
10 років відрізані від світу! Жителі Лазещини почали відновлювати переправу самостійно
Куди поїхати відпочивати восени – топ-10 маршрутів
Лікувальні курорти Львівщини: куди поїхати та скільки це коштуватиме
Не їдьте у тури на вікенд: що таке овертуризм і як знайти межу
Туризм у Катарі: скасовують туристичні візи та проводять культурні події
По 60 кімнат, з вежами і саунами: неймовірні будинки у селі Нижня Апша

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка