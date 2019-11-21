В Кот-д’Ивуаре построили туристический остров из 700 тыс. пластиковых бутылок

В Кот-д’Ивуарской столице Абижджан вырос новый остров. Это необычная территория со своим баром, рестораном, бассейнами и особой атмосферой. Но главная особенность в том, что рукотворный кусочек суши создан с переработанного пластика, который ранее засорял побережья.

Эта территория исключительно для отдыха. Здесь можно выпить, перекусить, поплавать в любом из двух бассейнов и переночевать. А еще – хорошо развлечься в компании старых друзей или новых знакомых.

Читайте: Как мусор становится искусством – захватывающие арт-объекты из вторсырья

Хозяйничает здесь французский предприниматель Эрик Бекер. Он же – автор проекта, который хотел не только создать хорошее место, где можно провести выходные, но и внести свой вклад в охрану окружающей среды. Ведь искусственный остров построен из пластиковых бутылок.

На такое плавучее чудо их ушло 700 тыс. Идея пришла Эрику на ум, когда он 7 лет назад хотел начать здесь совсем другой бизнес. Он увидел горы пластика, которые засоряли побережья.

Заведение с особой атмосферой и бережно продуманным простым дизайном понравился местным. Сюда также любят приезжать туристы из других городов и стран. Еженедельно здесь бывают до сотни гостей.

Остров-плот весит 200 тонн. Он действительно не загрязняет окружающую среду, оборудован солнечными панелями, поэтому имеет собственный источник электричества. Из отходов делают компост, который идет на выращивание зеленого оформления заведения. Только воду приходится завозить с материка.

Напомним, из-за мусора на Закарпатье Украину могут ждать миллионные штрафы от ЕС.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.