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Територія Авдіївської промзони: жодного живого місця і постійний страх

Територія Авдіївської промзони – це не декорації до фільмів про війну – це реальність. Тут немає і метра землі, не понівеченого кремлівськими боєприпасами. Навколо все говорить про те, що зупинятися на місці не бажано.

Військові відзначають, у бойовиків відбулася ротація. Це не важко помітити, адже дистанція до ворога не більше сотні метрів. Тим паче противник відразу вивісив свій прапор батальйону Восток. Та провисів він не довго.

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– Заступив на зміну, і почались одразу обстріли. Бій був півтори години. Збив я їм флаг із гранатомету, – говорить боєць ООС.

Нагадаємо, замість артилерії бойовики часто лоскочать нерви зі стрілецької зброї. Кілька пострілів у наш бік без відповіді не лишаються.

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