Тела в Буче без рук и ног! Как оккупанты устроили геноцид в Украине

Эта война происходит по законам геноцида — убивают просто за то, что ты украинец, за то, что говоришь по-украински или несешь флаг. Россияне уничтожают наши школы, библиотеки, сжигают книги и разрушают детсады. Оккупанты расстреливают наши церкви, музеи, и воруют оттуда все самое ценное.

Но хуже всего — враг беспощадно уничтожает людей, чтобы потомки не узнали, все, что принадлежит украинскому народу.

Уже более 9 с половиной тысяч мирных украинцев убила российская орда. Это без жертв Мариуполя и оккупированных территорий. Наших детей отдают в российские семьи и убеждают, что такого государства, как Украина, не существует, стирая их идентичность.

Ни Путин, ни пропагандисты не скрывают: они здесь, чтобы уничтожить украинскую нацию. Мировые лидеры уже вслух называют это геноцидом! Но доказать это в суде будет очень тяжело.

Вспомним Бучу. Город россияне оккупировали в начале марта. И сразу устроили кровавую расправу над гражданскими.

Татьяна с сыном и мужем пешком бежали из города под обстрелами. Родители отказались. Связи с ними почти не было, но 22 марта мама позвонила по телефону.

– Мама никогда не плакала, в тот день она очень сильно плакала и повторяла “я вас очень люблю”. Теперь я понимаю, что это было прощание, — рассказывает Татьяна Наумова, дочь тех, кого пытали.

В тот день родителей Татьяны пытали. Какую пытку они пережили, дочь поняла, вернувшись домой после освобождения города.

– Мы нашли пятна крови в этом дворе, нашли кровавые шапки, шапка отца была с дырками, изрезана ножом и были дыры от пуль. На стене я нашла скальп мамы, фрагмент головы, я узнала по цвету волос, – добавила Татьяна Наумова.

Татьяна нашла обгоревшие родительские тела. У мамы будут отрублены рука и нога. У папы – следы многочисленных ран. Соседи расскажут, как оккупанты хвастались тем, что пытали бандеровцев.

– Мы убили бандер… Они были очень довольны. Я не знаю, что они вкладывают в это понятие “бандеры”, но для них это что-то проукраинское, а украинцы для них – это символ нацизма, — рассказывает Татьяна.

Устеленные телами улицы. Некоторые с завязанными руками. Сотни замученных и расстрелянных – в подвалах и братских могилах. Зверства в Буче заставили мир поверить: Путин действительно хочет уничтожить украинцев. Впервые мировые лидеры вслух называют это геноцидом.

Дальше будут Мариуполь. Изюм, Херсон. Везде оккупанты создают фильтрационные лагеря и застенки. К ним бросают за украинский язык, символику и даже книги!

– Кого они ищут? Тех людей, которые для них представляют опасность. А эти люди – это говорящие по-украински, любящие Украину, они для них представляют опасность. Почему? Потому что они не дают воссоединиться русскому меру, – рассказывает Юрий Белоусов, руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора.

Все большее число стран принимают решения на уровне парламентов — в Украине происходит геноцид. Но прозвучит ли это слово в суде?

Термин геноцид изобрел юрист еврейского происхождения Рафал Лемкин. Он жил во Львове в 1920-х годах.

Лемкин спросит у профессора, почему за массовое истребление армян в Турции в 1915-м никого не наказали. И услышит ответ — не существует соответствующей нормы международного права. Лемкин сможет спастись от нацистов. Он уедет в США.

Но почти всю его семью немцы уничтожат. В 1944 году Рафал Лемкин впервые назовет это геноцидом. И сделает все, чтобы слово геноцид прозвучало во время Нюрнбергского трибунала над нацистами. Его не раз озвучат прокуроры. Но в вердикт судей геноцид так и не войдет.

Через несколько недель ООН все же признает геноцид преступлением. Впоследствии же примет конвенцию о предотвращении геноцида — частичном или полном уничтожении национальной, этнической, религиозной и расовой группы.

Именно поэтому за более чем 70 лет существования конвенции факт геноцида юридически доказывали лишь несколько раз.

Юрист Вейн Джордаш работал над вопросами военных преступлений в Руанде и бывшей Югославии. Теперь он помогает украинскому Офису Генпрокурора фиксировать преступления россиян.

— В Украине Россия, по всей вероятности, намерена уничтожить часть населения. Но даже в случае Руанды трудно было доказать, что это был геноцид, хотя там уничтожили почти все население — 800 тысяч из двух миллионов. У нас другие цифры. У вас меньше явных случаев. А это значит, что доказать геноцид против украинцев – сложнее, – рассказывает Уэйн Джордаш британский королевский адвокат, управляющий партнер международной юридической компании Global Rights Compliance.

Геноцид украинцев отличается от других. Оккупанты уничтожают храмы, музеи, памятники, сжигают украинские книги. Они пытаются стереть нашу историческую память и государство Украины с мировой карты.

Именно поэтому главными жертвами становятся представители местных властей и интеллигенция. Это, прежде всего, культурный и политический геноцид. Его Лемкин тоже пытался внести в конвенцию, но так и не смог. Убедить мир, что геноцид бывает и таким — сейчас нам придется.

Офис генпрокурора уже открыл 6 уголовных производств относительно призывов к геноциду. Их фигуранты – российские пропагандисты.

Но все совершенные россиянами преступления будут пересматривать и составлять в единый пазл, который четко покажет геноцид в Украине. Это будет большое магистральное производство.

Самый убедительный — геноцид на примере депортации украинских детей. Только по официальным данным, россияне похитили более 16 тысяч маленьких украинцев. Их усыновляют, русифицируют, формируют идеологически.

Этого не скрывает даже детская омбудсменка России. Которая и сама усыновила 15-летнего Филиппа из Мариуполя. И прививает ему любовь к России.

Дела по геноциду будут рассматривать наши суды. Но они не могут наказать за это Путина. Самые большие надежды – на Международный уголовный суд в Гааге. Его представители работают в Украине с апреля.

По данным Офиса генпрокурора, они собирают доказательства депортации детей. Дело Татьяны им тоже передал итальянский адвокат.

– Мир должен остановить кровавую империю, которая веками совершает геноциды, – убежден историк Грицак.

И то, что европейские парламентарии за последние три месяца признали Голодомор геноцидом украинского народа, усугубляет веру в это! Россия получит такое клеймо!

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