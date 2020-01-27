Только для женщин и детей. В столице заработало розовое такси

Только для женщин и детей. В столице заработало розовое такси. За рулем исключительно женщины. В салоне обязательно есть автокресла.

Пинк такси имеет и услугу автонянок: водитель самостоятельно отвезет или заберет вашего ребенка. Проконтролирует, чтобы и зашел во двор или проведет его к двери. Ирина за рулем розового авто всего 2 недели, но свою новую работу называет работой-мечты. Говорит – это сплошной позитив. Несмотря на то, что сервис довольно новый – спрос есть.

Диспетчер еще по телефону предупреждает, служба исключительно для женщин и детей. Идея отдельного сервиса связана с необходимостью гарантировать им безопасные поездки. Впрочем, если папа заказывает услугу автоняня, заказ выполнят.

Идея женского такси не новая. Розовые авто для девушек достаточно обычное дело. Они работают в почти 20 странах мира. Особую популярность имеют в арабских государствах. Ведь это попытка решить проблему сексуальных домогательств и гарантировать безопасность женщинам.

Факты ICTV ранее писали про эксперимент Фактов ICTV: действительно ли за руль такси может попасть любой.

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