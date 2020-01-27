Тільки для жінок і дітей. У столиці запрацювало рожеве таксі

Тільки для жінок і дітей. У столиці запрацювало рожеве таксі. За кермом винятково жінки. У салоні обов’язково є автокрісла.

Пінк таксі має і послугу автонянок: водійка самостійно відвезе чи забере вашу дитину. Проконтролює, щоб та зайшла у двір чи проведе її до дверей. Ірина за кермом рожевого авто лише 2 тижні, але свою нову роботу називає роботою-мрії. Каже – це суцільний позитив. Попри те, що сервіс доволі новий – попит є.

Диспетчер ще телефоном попереджає, служба винятково для жінок та дітей. Ідея окремого сервісу пов’язана з потребою гарантувати їм безпечні поїздки. Втім, якщо тато замовляє послугу авто няня, замовлення виконають.

Ідея жіночого таксі не нова. Рожеві авто для дівчат досить звична річ. Вони працюють у майже 20 країнах світу. Особливу популярність мають в арабських державах. Адже це спроба вирішити проблему сексуальних домагань і гарантувати безпеку жінкам.

Факти ICTV раніше писали про експеримент Фактів ICTV: чи справді за кермо таксі може потрапити будь-хто.

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