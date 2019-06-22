Тотальная наркомания невозможна: зачем Украине легализация каннабиса

Легализовать медицинский каннабис в Украине просят украинцы больные раком, эпилепсией и посттравматическими синдромами. Петиция на сайте Верховной рады за короткое время собрала необходимые 25 тыс. голосов. Среди авторов закона – более сотни парламентариев. Поддержка есть и со стороны руководства МОЗ, однако рассмотрение в стенах ВР еще раз переносят.

Четыре сеанса химиотерапии. Она выдержала всю боль и победила. В борьбе за жизнь – даст фору ярым життелюбцам. Это Янина Соколова. Выступает за принятие закона о легализации медицинского каннабиса, потому что его действие проверила лично.

По проекту закона, чтобы купить лекарства на основе каннабиса – следует иметь специальное разрешение. Потребность в Украине огромна – речь идет о нескольких миллионов человек.

Сейчас медицинский каннабис легализовано в 44-х странах. Ближайшие к нам Польша и Чехия. Некоторые привозят официальные лекарства оттуда или из США. В Украине их можно приобрести только нелегально. На черном рынке один грамм стоит 250-300 грн. Этого достаточно на несколько приемов. О качестве, конечно, не идет речь.

Читайте: Легализация медицинского каннабиса: под Раду принесли пятиметровую таблетку от боли

Поэтому чтобы запустить легальный рынок – парламентарии должны решить три основных вопроса. Открыть рынок для лекарств, дать разрешение на научные исследования и урегулировать вопрос выращивания медицинского каннабиса.

Тотальная наркомания, о которой кричат ​​противники закона, невозможна – считают в Ассоциации медицинского каннабиса. Лекарства не дают того эффекта, которого ищут наркоманы.

Количество противников уменьшается – когда среди друзей или в семье появляется кто-то, кто болен. Муки и страдания настолько тяжелые, что хочется помочь человеку в любой способ.

К слову, сколько украинцев нуждаются в медицинском каннабисе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.