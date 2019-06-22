Тотальна наркоманія неможлива: для чого Україні легалізація канабісу

Легалізувати медичний канабіс в Україні просять українці хворі на рак, епілепсію і посттравматичні синдроми. Петиція на сайті Верховної ради за короткий час зібрала необхідні 25 тис. голосів. Серед авторів закону – понад сотня парламентарів. Підтримка є і з боку керівництва МОЗу, проте розгляд у стінах ВР вкотре переносять.

Чотири сеанси хіміотерапії. Вона витримала увесь біль і перемогла. У боротьбі за життя – дасть фору найзатятішим життелюбцям. Це Яніна Соколова. Виступає за ухвалення закону про легалізацію медичного канабісу, бо його дію перевірила особисто.

За проектом закону, щоб придбати ліки на основі канабісу – слід мати спеціальний дозвіл. Потреба в Україні величезна – йдеться про кілька мільйонів людей.

Нині медичний канабіс легалізовано у 44-х країнах. Найближчі до нас Польща і Чехія. Дехто привозить офіційні ліки звідти чи зі США. В Україні їх можна придбати лише нелегально. На чорному ринку один грам коштує 250-300 грн. Цього достатньо на кілька прийомів. Про якість звісно не йдеться.

Читайте: Легалізація медичного канабісу: під Раду принесли п’ятиметрову таблетку від болю

Тож щоб запустити легальний ринок – парламентарі мають вирішити три основні питання. Відкрити ринок для ліків, дати дозвіл на наукові дослідження і врегулювати питання вирощення медичного канабісу.

Тотальна наркоманія, про яку кричать противники закону, неможлива – вважають в Асоціації медичного канабісу. Ліки не дають того ефекту, якого шукають наркомани.

Кількість противників зменшується – коли серед друзів чи в родині з’являється хтось хворий. Муки і страждання настільки важкі, що хочеться допомогти людині у будь-який спосіб.

До слова, cкільки українців потребують медичного канабісу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.