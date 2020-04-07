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Факты / Видео / Украина / Общество

Товаром и деньгами. Как украинские волонтеры обеспечивают врачей всем необходимым

Украинские волонтеры снова борются на передовой, но теперь не только с российским врагом, но и с пандемией. Коронавирус, который охватил планету, наглядно продемонстрировал неготовность медицинской системы даже развитых стран.

В Украине проблем еще больше. Нашим больницам не хватает специалистов и оборудования. У врачей нет защитной одежды, масок и перчаток. Но тут на помощь пришли волонтеры и просто неравнодушные украинцы. За собственные деньги они поставляют в больнице самое необходимое. Подробнее в сюжете Татьяны Доцяк.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1 462 случая коронавируса.

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